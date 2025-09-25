James Senese ricoverato al Cardarelli per una polmonite | è grave

Ilmattino.it | 25 set 2025

Napoli in ansia per James Senese. Tanta paura per il sassofonista napoletano che da ieri sera è ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli in terapia intensiva per una grave. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

