In rianimazione per una grave infezione. Il musicista James Senese si trova attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo quanto comunicato dalla struttura sanitaria, il ricovero si è reso necessario a causa di una "infezione severa" insorta nella serata di ieri, 24 settembre. Condizioni critiche. Le condizioni del celebre sassofonista sono descritte come critiche e al momento la prognosi resta riservata. L'assenza di Senese al concerto-tributo "Pino è – Il viaggio del Musicante", che si è tenuto giovedì scorso in piazza del Plebiscito, aveva già sollevato preoccupazioni sul suo stato di salute.

© Dayitalianews.com - James Senese ricoverato al Cardarelli: condizioni critiche