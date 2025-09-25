James Senese ricoverato al Cardarelli | condizioni critiche
ABBONATI A DAYITALIANEWS In rianimazione per una grave infezione. Il musicista James Senese si trova attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo quanto comunicato dalla struttura sanitaria, il ricovero si è reso necessario a causa di una “infezione severa” insorta nella serata di ieri, 24 settembre. Condizioni critiche. Le condizioni del celebre sassofonista sono descritte come critiche e al momento la prognosi resta riservata. L’assenza di Senese al concerto-tributo “Pino è – Il viaggio del Musicante”, che si è tenuto giovedì scorso in piazza del Plebiscito, aveva già sollevato preoccupazioni sul suo stato di salute. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
