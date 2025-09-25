James Senese il celebre sassofonista ricoverato in ospedale per polmonite | è grave
Ore di apprensione per James Senese, sassofonista ricoverato da mercoledì nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarelli per una polmonite. Le sue condizioni, apprende LaPresse, sarebbero gravi. La clinica parla di “un’infezione severa” e la prognosi per ora rimane riservata. L’artista 80enne – nato da mamma napoletana e papà americano, sbarcato in Italia durante la Seconda guerra mondiale in qualità di soldato, è cresciuto nel quartiere Miano nella zona nord di Napoli – è uno dei sassofonisti più noti al mondo. Tra i maggiori rappresentanti del cosiddetto ‘neapolitan sound’, ha esordito negli anni ’60 con gli ‘Showmen’, con Mario Musella, per poi formare negli anni ’70 i ‘Napoli Centrale’; ha poi collaborato a lungo con Pino Daniele, partecipando ai primi album del cantautore napoletano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
