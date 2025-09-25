James Senese è stato ricoverato in ospedale per polmonite | Le sue condizioni sarebbero gravi
Famigliari e fan preoccupati per James Senese. Il famoso sassofonista napoletano da ieri, 24 settembre, è ricoverato all’ospedale Cardarelli per una polmonite. Le sue condizioni, apprende l’agenzia LaPresse, “sarebbero gravi”. Senese, 80 anni, figlio di una napoletana e di un soldato americano sbarcato in Italia durante la Seconda guerra mondiale, cresciuto nel quartiere Miano nella zona nord di Napoli, è uno dei sassofonisti più noti al mondo. Tra i maggiori rappresentanti del cosiddetto ‘neapolitan sound’, ha esordito negli Anni 60 con gli Showmen con Mario Musella per poi formare negli Anni 70 i Napoli Centrale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
