James Gunn svela la programmazione del DCU per il prossimo futuro

Mentre l’Universo DC prende forma, uno degli obiettivi principali di James Gunn è garantire che ogni film e serie TV sia un prodotto autonomo, consentendo al pubblico di entrare in qualsiasi momento e seguire facilmente la storia. Tuttavia, dato che il DCU è un universo condiviso, esiste un piano generale per raccontare una narrazione più ampia nel corso di diversi anni. Gunn ha delineato il concept iniziale per la prima era del DCU, “Dei e Mostri”, un paio di anni fa, annunciando vari progetti per il grande e il piccolo schermo. Da allora, alcune cose sono cambiate, grazie all’impegno di Gunn per mantenere un certo livello di qualità, man mano che le cose diventano più chiare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

