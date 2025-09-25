James Gunn continua a difendere il grande colpo di scena di Superman
Superman si è rivelata un’avventura molto gradita ai fan dell’eroe in sala. Tuttavia, c’è stata una decisione creativa che probabilmente dividerà le opinioni per gli anni a venire (non dissimile da quella di Superman che uccide il Generale Zod in L’Uomo d’Acciaio ). Nel caso non fosse ovvio, stiamo parlando della decisione del regista James Gunn di rivelare che Jor-El e Lara hanno mandato il loro figlio sulla Terra con l’intenzione di conquistare il pianeta e formare un harem, creando un “ Nuovo Krypton “. Gunn ha già affermato che non ritoccherà il colpo di scena e ha ribadito la sua volontà di dare una propria interpretazione del mito di Superman nel commento del regista del film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
