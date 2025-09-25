Jake La Furia porta a X Factor il suo primo amore | il Rolex Explorer II

Ci avete fatto caso? Mentre a X Factor volano giudizi e note alte, Jake La Furia se ne rimane comodo al tavolo dei giudici con un compagno di vecchia data al polso: il suo primo orologio serio, un Rolex Explorer II con quadrante nero. Altro che styling studiato a tavolino: qui parliamo di fedeltà assoluta, perché Francesco Vigorelli (questo il nome all’anagrafe) non perde occasione per ricordare che è stato questo segnatempo a farlo innamorare dell’orologeria. Una foto dell'edizione 2025 di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW Dal rap agli orologi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

