Jake La Furia porta a X Factor il suo primo amore | il Rolex Explorer II
Ci avete fatto caso? Mentre a X Factor volano giudizi e note alte, Jake La Furia se ne rimane comodo al tavolo dei giudici con un compagno di vecchia data al polso: il suo primo orologio serio, un Rolex Explorer II con quadrante nero. Altro che styling studiato a tavolino: qui parliamo di fedeltà assoluta, perché Francesco Vigorelli (questo il nome all’anagrafe) non perde occasione per ricordare che è stato questo segnatempo a farlo innamorare dell’orologeria. Una foto dell'edizione 2025 di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW Dal rap agli orologi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
