Jaguar in fiamme nella notte si sospetta un incendio doloso

E', con tutta probabilità, di origine dolosa l'incendio che, nella notte tra mercoledì e giovedì, ha completamente distrutto una Jaguar parcheggiata lungo la strada e danneggiato i veicoli accanto. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 in via Ferrari a Rimini, all'altezza del civico 8, e hanno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: jaguar - fiamme

Jaguar in fiamme durante la marcia: paura sulla complanare, nessun ferito

Notte di fuoco a Margherita di Savoia: in fiamme 9 auto, si sospetta il dolo - Un primo incendio è avvenuto in un parcheggio di via Risorgimento, a distanza di pochi minuti un altro incendio ha colpito in via Traiano Sono in corso indagini da parte dei carabinieri sulle auto ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Fiamme nella notte tra Mingardina e Molpa: nuovo incendio a Palinuro - Nella notte un vasto incendio è divampato tra la zona della Mingardina e l’area di Molpa, a Palinuro, generando una lingua di fuoco visibile a chilometri di distanza. Da ilmattino.it