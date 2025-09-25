Rimini, 25 settembre 2025 – Notte di fuoco in via Ferrari, a Rimini, dove intorno alle tre un rogo ha mandato in cenere una Jaguar nera parcheggiata lungo la strada, all’altezza del civico 8. Le fiamme, alte e violente, non hanno lasciato scampo alla fuoriserie, ridotta a un cumulo di lamiere annerite, e hanno finito per danneggiare anche le auto parcheggiate accanto. Una scena da film, con i residenti svegliati di soprassalto e il rapido arrivo dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio solo dopo una lunga battaglia contro le lingue di fuoco. Sul posto, insieme al 115, è intervenuta anche una pattuglia delle Volanti della Questura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jaguar a fuoco, residenti svegliati da una scena da film