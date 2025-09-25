J-POP Manga presenta A Kingdom of Quartz di Bomhat

Battaglie divine, scontri tra angeli e demoni. Tra intrighi e magia, il destino del Regno è nelle mani di una giovane orfana. J-POP Manga presenta la serie dark fantasy A Kingdom of Quartz dell’artista da quasi 50k su IG e oltre 99k su X Bomhat. Il primo volume sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 21 ottobre sia in edizione regular che deluxe con una sorpresa! Per festeggiare la pubblicazione nel nostro Paese, infatti, Bomhat ha realizzato un’illustrazione inedita esclusivamente per la Deluxe Edition italiana. Oltre a questa variant cover unica, la Deluxe avrà in allegato due segnalibri e un set di sei cards da collezione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

