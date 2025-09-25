IVIPRO Days 2025 torna l’appuntamento dedicato ai videogiochi al Trieste Science+Fiction Festival

IVIPRO Days 2025, l’appuntamento internazionale dedicato al videogioco come risorsa per raccontare il territorio e il patrimonio culturale fa tappa per la quarta volta nel capoluogo giuliano, da giovedì 30 ottobre a sabato 1° novembre, nell’ormai tradizionale e prestigiosa cornice del Trieste Science+Fiction Festival, la più importante manifestazione italiana dedicata alla fantascienza che quest’anno festeggerà i suoi primi 25 anni, in programma dal 28 ottobre al 2 novembre. L’evento in presenza sarà preceduto anche quest’anno da una serie di preview online, in diretta sui canali Facebook e YouTube dell’Associazione IVIPRO, che si terranno da metà a fine ottobre. 🔗 Leggi su Game-experience.it

