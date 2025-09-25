Itinerari fuori rotta | una Mosca alternativa

Dimenticatevi delle cartoline tradizionali. Mosca custodisce tesori nascosti che sfuggono agli itinerari turistici convenzionali, offrendo esperienze autentiche capaci di trasformare ogni visitatore in un vero esploratore urbano. La metropoli russa si rivela attraverso bunker sotterranei, giardini segreti e monumenti dimenticati che raccontano storie parallele alla grande storia ufficiale. Bunker-42: sessantacinque metri sotto il futuro perduto. Nel sottosuolo di Mosca, a 65 metri di profondità, si nasconde uno dei luoghi più straordinari e inquietanti della Guerra Fredda. Il Bunker-42, situato nel quartiere di Taganka, rappresenta un’esperienza unica nella storia del conflitto nucleare, trasformato oggi in un museo sotterraneo dedicato alla Guerra Fredda. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Itinerari fuori rotta: una Mosca alternativa

