Italpizza torna al 110% sotto il controllo del fondatore e Presidente Cristian Pederzini
Cristian Pederzini acquisisce formalmente il controllo completo del Gruppo Italpizza. Con una operazione di acquisto perfezionata oggi, 25 settembre, Pederzini ha infatti acquisito dal socio di minoranza esterno ancora presente nella compagine sociale, l’ultima parte delle quote della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
