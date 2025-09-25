Italiano assalto all’Europa League Voglio un Bologna più sfacciato Aston Villa l’avversario peggiore Ma l’obiettivo è passare il turno
dall’inviato Gianmarco Marchini Piazzata lì, nel cuore delle West Midlands, Birmingham è una porta su tutta la Gran Bretagna. Seguendo l’express way, in due ore sei a Manchester, a Londra o a Bristol. Ma attenzione a non sbagliare la partenza: perché alle 17 il traffico si stringe come un pericoloso imbuto. Più o meno alla stessa ora locale, ieri Vincenzo Italiano si è presentato nel salotto del Villa Park per apparecchiare un’Europa League che, proprio dal debutto di Birmingham, può diventare l’autostrada del nuovo sogno rossoblù. A patto di tenere le mani ferme e sicure sul volante. "A livello emozionale dobbiamo farci trovare più pronti, forse l’anno scorso in Champions abbiamo avuto un rispetto esagerato degli avversari", sentenzia subito l’allenatore del Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
