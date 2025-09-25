Italiani su Flotilla | no a mediazione

14.35 La delegazione italiana del "Global mouvement to Gaza", a nome del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, comunica alle autorità italiane di "non accettare la proposta su una possibile deviazione degli aiuti a Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato di Gerusalemme". La missione resta fedele al suo scopo: rompere l'assedio illegale e portare gli aiuti al popolo di Gaza, "vittima di genocidio e pulizia etnica. Attacchi o ostruzioni violerebbero gravemente il diritto internazionale", spiegano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Quanto accaduto stanotte alla Global Sumud Flotilla è di una gravità assoluta. Imbarcazioni civili, con a bordo anche cittadini italiani, sono state attaccate in acque internazionali mentre portavano aiuti umanitari. È un fatto inammissibile, che colpisce chi lavora

#NEWS - #Flotilla attaccata, in arrivo una fregata italiana. #Crosetto: "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla questa notte ho autorizzato l'intervento immediato della fregata multiruolo #Fasan della Marina militare che era in navigazion

Perché la Flotilla dice no alla mediazione del governo su Cipro e Pizzaballa. I politici a bordo: «Vogliamo riaprire il blocco navale a Gaza» - Arturo Scotto, Annalisa Corrado, Marco Croatti e Benedetta Scuderi (con Paolo Romano) rivendicano l'operazione umanitaria: «Giorgia Meloni non può richiamarci all'ordine» ... Riporta corriere.it

