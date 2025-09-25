A dieci anni dall’adesione all’ Agenda Onu 2030 - e a nove dall’entrata in vigore della cosiddetta ‘ Legge Gadda ’ sullo spreco alimentare - il nostro Paese sperpera ancora troppo cibo rispetto alla media europea. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Osservatorio Waste watcher international che, in vista del 29 settembre – data in cui ricorre la sesta ‘giornata internazionale della consapevolezza degli sprechi alimentari’, istituita dalle Nazioni Unite - ha monitorato il comportamento degli italiani nel mese di agosto 2025. L’indagine è promossa dalla campagna pubblica Spreco Zero, in collaborazione con il dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari dell’ università di Bologna, su dati Ipsos (campione di 1000 casi rappresentativi della popolazione generale). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Italiani spreconi: buttiamo oltre mezzo chilo di cibo alla settimana. Ma perché?