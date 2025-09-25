Italian Tech Week | fondi e investitori a caccia di startup

Repubblica.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla tre giorni di Torino ci saranno big del venture capital mondiale, come Andreessen Horowitz, Sequoia Capital e Accel. Altri con una forte presenza in Europa, come Index Ventures, United Ventures. 🔗 Leggi su Repubblica.it

italian tech week fondi e investitori a caccia di startup

© Repubblica.it - Italian Tech Week: fondi e investitori a caccia di startup

In questa notizia si parla di: italian - tech

Startup, Italian Tech Alliance: 545mln investiti dal Vc in metà 2025

Jeff Bezos, il fondatore di Amazon atteso a Torino in occasione dell'Italian Tech Week

Il corso di Italian Tech Academy per scoprire l’Agentic AI

Un controfestival per opporsi all’Italian Tech Week: «Un modello tecnologico che tuteli i diritti è possibile» - Dall’1 al 3 ottobre, mentre a Torino andrà in scena il Golia degli eventi tech italiani, con ospiti del calibro di Jeff Bezos, poco distante ci sarà un festival con talk sul ruolo dell'hacker social, ... Scrive editorialedomani.it

italian tech week fondiTech Villa Torino 2025: il side event di Italian Tech Week a Villa Sanquirico - Dal 30 settembre al 2 ottobre 2025, Villa Sanquirico (via Campana 37, Torino) diventa la “casa serale” di Italian Tech Week, grazie al progetto Tech Villa, ideato da Fondazione Club Silencio in collab ... Secondo mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Italian Tech Week Fondi