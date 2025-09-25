Italian Tech Week | fondi e investitori a caccia di startup
Alla tre giorni di Torino ci saranno big del venture capital mondiale, come Andreessen Horowitz, Sequoia Capital e Accel. Altri con una forte presenza in Europa, come Index Ventures, United Ventures. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: italian - tech
Startup, Italian Tech Alliance: 545mln investiti dal Vc in metà 2025
Jeff Bezos, il fondatore di Amazon atteso a Torino in occasione dell'Italian Tech Week
Il corso di Italian Tech Academy per scoprire l’Agentic AI
Italian Tech Week 2025 è in arrivo! Dal 1° al 3 ottobre 2025 alle OGR Torino torna la 5ª edizione dell' Italian Tech Week, l'evento dedicato a tecnologia, innovazione e networking. Iscrizioni aperte online #ItalianTechWeek #TechInnovation #Networkin - facebook.com Vai su Facebook
Federico Ferrazza è direttore di Italian Tech e Green and Blue. Da giovedì al Caffettino per 2 su tutte le piattaforme dove ascolti e guardi i tuoi podcast! #ilcaffettino #tech #podcast - X Vai su X
Un controfestival per opporsi all’Italian Tech Week: «Un modello tecnologico che tuteli i diritti è possibile» - Dall’1 al 3 ottobre, mentre a Torino andrà in scena il Golia degli eventi tech italiani, con ospiti del calibro di Jeff Bezos, poco distante ci sarà un festival con talk sul ruolo dell'hacker social, ... Scrive editorialedomani.it
Tech Villa Torino 2025: il side event di Italian Tech Week a Villa Sanquirico - Dal 30 settembre al 2 ottobre 2025, Villa Sanquirico (via Campana 37, Torino) diventa la “casa serale” di Italian Tech Week, grazie al progetto Tech Villa, ideato da Fondazione Club Silencio in collab ... Secondo mentelocale.it