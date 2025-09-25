Italia un Mondiale in crescendo finora | tecnica tattica e cuore per tornare ancora una volta tra le grandi

La Nazionale italiana di volley maschile ha raggiunto la settima semifinale Mondiale della sua storia, confermando la capacità di restare stabilmente tra le grandi del pianeta. Il bilancio parla di quattro ori (l’ultimo nel 2022 in Polonia), un argento (1978) e un quarto posto (Roma 2010). Stavolta il cammino è stato meno lineare, segnato da ostacoli e paure, ma proprio per questo più interessante da analizzare. Il primo colpo duro è arrivato prima del via: l’ infortunio di Daniele Lavia, uno degli uomini più importanti nello scacchiere di Fefè De Giorgi, ha costretto la squadra a ridisegnarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

