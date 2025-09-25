Italia-Polonia ufficiale l’orario della semifinale ai Mondiali di volley! Dove vederla in tv programma streaming
L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile: l’appuntamento è per sabato 27 settembre (ore 12.30 italiane) sul campo di Pasay City (Manila, Filippine). La nostra Nazionale ha alzato il ritmo nelle ultime tre partite, regolando con il massimo scarto Ucraina, Argentina e Belgio per meritarsi l’approdo tra le quattro grandi del Pianeta. I biancorossi si sono invece sbarazzati della Turchia per 3-0 dopo aver concesso un set a Paesi Bassi e Canada. Andrà in scena un nuovo atto della grande classica della pallavolo internazionale, ancora una volta nella fase calda di un evento di primaria importanza: dopo la finale dei Mondiali 2022 vinta dagli azzurri e gli atti conclusivi degli Europei 2023 e della Nations League 2025 conquistati dai biancorossi, chi riuscirà a meritarsi l’approdo al match che metterà in palio il titolo iridato? L’Italia proverà a difendere il titolo conquistato tre anni fa, la Polonia cercherà di guadagnarsi una chance per ampliare la propria bacheca. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - polonia
Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming
Arrampicata sportiva, torna di scena lo speed a Cracovia. Italia ampiamente presente in Polonia
Lo sport e i suoi cicli. Calcio e tennis ribaltati in Italia, Swiatek e Kubica risollevano la Polonia
Mondiali 2025 – Sarà Italia–Polonia in Semifinale! L’Italia si è imposta 3-0 sul Belgio e la Polonia ha superato la Turchia con lo stesso risultato. Sabato 27 settembre la sfida che vale la Finale Mondiale. Quarti di finale QF3: Italia – Belgio 3- - facebook.com Vai su Facebook
#Pallavolo, sarà Italia-Polonia in semifinale ai #mondiali - X Vai su X
Mondiali femminili volley 2025, Italia-Polonia 3-0: il commento - Con un'altra prova di forza che spazza via ogni dubbio, la Nazionale di Julio Velasco stacca il pass per la semifinale del Mondiale di Bangkok. Da sport.sky.it
Italia-Polonia ai Mondiali di volley femminile, orario e dove vederla in tv e streaming - Procede a ritmo serrato e a gonfie vele il cammino ai Mondiali di volley femminile della Nazionale guidata da Julio Velasco. Lo riporta fanpage.it