Italia-Polonia e Bulgaria-Cechia sono le semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile, che andranno in scena sabato 27 settembre sul campo di Pasay City (Manila, Filippine). Ad aprire le danze, alle ore 08.30 italiane, sarà il confronto inatteso della parte alta: i tutti verdi guidati dal coach Chicco Blengini e dalle bordate del micidiale attaccante Aleksandar Nikolov se la dovranno vedere contro la rivelazione di questa rassegna iridata, che ora non vuole smettere di stupire. Dopo l’inattesa eliminazione del Brasile nella fase a gironi, lo stop della Serbia agli ottavi per mano dell’Iran e il ko degli stessi persiani contro i cechi, quella zona si è rivelata impronosticabile e il successo dei bulgari contro gli USA hanno fornito un volto completamente diverso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Polonia e Bulgaria-Cechia, Mondiali volley 2025: orari semifinali, programma, tv, streaming