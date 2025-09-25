Italia patria del tiro dinamico | nel 2029 ospiterà i Campionati mondiali Handgun

Per la prima volta nella storia, i Campionati del Mondo Handgun – ossia di tiro dinamico sportivo con arma corta – si celebreranno in Italia. È una vera e propria rivoluzione copernicana per atleti e appassionati di questa disciplina sportiva. La notizia arriva dal Sudafrica, dove sono in corso i mondiali 2025. A margine delle gare, l’Italia ha primeggiato al ballottaggio decisivo, ottenendo l’assegnazione delle prossime competizioni, che si terranno nel 2029. L’annuncio della Federazione italiana. Una notizia annunciata “ con grande orgoglio, immensa soddisfazione ed un pizzico di emozione” da Eugenio Fasulo, presidente della Federazione italiana tiro dinamico sportivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Italia, patria del tiro dinamico: nel 2029 ospiterà i Campionati mondiali Handgun

