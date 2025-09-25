Italia ombelico del ciclismo! I Super Mondiali 2031 in Trentino | strada pista mountain bike per uno show storico
L’Italia ospiterà i Mondiali 2031 di ciclismo. La rassegna iridata in programma tra sei anni è stata assegnata al Trentino nel corso del Congresso dell’Unione Ciclistica Internazionale andato in scena a Kigali (Ruanda), dove nel corso di questa settimana vengono messe in palio le maglie arcobaleno su strada. Attenzione: si tratta di un Super Mondiale, dunque ci sarà spazio per strada, pista, mountain bike, BMX, paraciclismo, l’unico assente sarà il ciclocross. L’edizione speciale è una novità del panorama internazionale: ha debuttato in Scozia nel 2023, verrà replicata nel 2027 in Alta Savoia e appunto nel 2031 nel Bel Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - ombelico
Lo Sguardo e l'Ombelico - Incontri con gli interpreti della fotografia italiana contemporanea Sabato #8marzo al #CentroCandiani incontro con #DavideDegano. Giovane fotografo friulano emergente, i suoi progetti sono stati pubblicati da piattaforme come Phot - facebook.com Vai su Facebook
?Italia svegliati: smetti di guardarti l’ombelico e prendi atto di ciò che sta avvenendo nel resto del mondo, dove l’auto elettrica dilaga. In Cina nei primi 7 mesi 2025 hanno superato stabilmente il 50% del mercato. E anche negli altri Paesi https://vaielettrico.i - X Vai su X
Italia ombelico del ciclismo! I Super Mondiali 2031 in Trentino: strada, pista, mountain bike per uno show storico - La rassegna iridata in programma tra sei anni è stata assegnata al Trentino nel corso del Congresso ... Da oasport.it
Ciclismo, i super Mondiali del 2031 assegnati al Trentino: la rassegna iridata torna in Italia dopo 11 anni - Ufficiale l’assegnazione al congresso Uci di Kigali, in Ruanda, dove si sta svolgendo l'edizione attuale: saranno in palio i titoli di tutte le discipline tranne il cross ... Si legge su gazzetta.it