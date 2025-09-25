Italia ombelico del ciclismo! I Super Mondiali 2031 in Trentino | strada pista mountain bike per uno show storico

L’Italia ospiterà i Mondiali 2031 di ciclismo. La rassegna iridata in programma tra sei anni è stata assegnata al Trentino nel corso del Congresso dell’Unione Ciclistica Internazionale andato in scena a Kigali (Ruanda), dove nel corso di questa settimana vengono messe in palio le maglie arcobaleno su strada. Attenzione: si tratta di un Super Mondiale, dunque ci sarà spazio per strada, pista, mountain bike, BMX, paraciclismo, l’unico assente sarà il ciclocross. L’edizione speciale è una novità del panorama internazionale: ha debuttato in Scozia nel 2023, verrà replicata nel 2027 in Alta Savoia e appunto nel 2031 nel Bel Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it

