Italia d’oro dopo 7 anni | il quattro di coppia torna campione del mondo

Dopo una lunga e sentita attesa durata sette anni, il canottaggio italiano è tornato a ruggire sul palcoscenico mondiale, conquistando la medaglia d’oro nel prestigioso quattro di coppia maschile. Un successo che non è stato solo sportivo, ma anche profondamente emotivo e dedicato a un compagno di squadra indimenticabile. L’equipaggio formato da Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili e Luca Chiumento ha compiuto un’impresa straordinaria ai Mondiali, tagliando il traguardo in un tempo eccezionale di 5’48?08. Hanno lasciato dietro di sé potenze del canottaggio come la Gran Bretagna e la Polonia, dimostrando una superiorità e una preparazione di altissimo livello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Radiohead tour a Bologna, info biglietti in Italia/ La band di Oxford torna nel belpaese dopo 7 anni? - I Radiohead sarebbero pronti ad un nuovo tour europeo che toccherà anche l'Italia, precisamente Bologna: un ritorno dopo sette anni? Riporta ilsussidiario.net
