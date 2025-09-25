Il franchise di “IT” si inserisce in un universo narrativo condiviso con le pellicole cinematografiche, creando un collegamento diretto tra i vari capitoli e sviluppi della storia. La domanda che spesso emerge riguarda il momento preciso in cui si svolgono gli eventi rispetto alle produzioni sul grande schermo. Questa analisi mira a chiarire il periodo temporale in cui si colloca “Welcome to Derry”, la serie che amplia l’universo di IT, e come questa si relazioni cronologicamente ai film. contesto temporale di “welcome to derry”. “Welcome to Derry” è una produzione televisiva ambientata nello stesso universo narrativo delle pellicole di “IT”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - It: quando è ambientato il film welcome to derry nella timeline della saga