Israele vicina esclusione da competizioni Uefa e Fifa? In molti favorevoli

Ildifforme.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Uefa è pronta a prendere una decisione la prossima settimana sulla sospensione di Israele dalle competizioni, con la maggior parte dei membri del suo comitato esecutivo che si ritiene siano favorevoli alla squalifica. Un gruppo di consulenti delle Nazioni Unite ha chiesto alla Fifa e alla Uefa di sospendere Israele dopo che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

israele vicina esclusione da competizioni uefa e fifa in molti favorevoli

© Ildifforme.it - Israele, vicina esclusione da competizioni Uefa e Fifa? “In molti favorevoli”

In questa notizia si parla di: israele - vicina

Raid di Israele sulla chiesa di Gaza, Parolin: “Legittimo dubitare che sia stato un errore. Netanyahu parla di tregua vicina? Vorrei crederlo”

Israele impone l’esodo da Gaza City: offensiva di terra ormai vicina

israele vicina esclusione competizioniIsraele, vicina esclusione da competizioni Uefa e Fifa? "In molti favorevoli" - La Uefa è pronta a prendere una decisione la prossima settimana sulla sospensione di Israele dalle competizioni, con la maggior parte dei membri del suo comitato esecutivo che si ritiene siano favorev ... Segnala adnkronos.com

israele vicina esclusione competizioniL’UEFA è orientata a sospendere Israele da tutte le competizioni prima della partita con l’Italia - Secondo indiscrezioni riportate dai tabloid, la maggior parte dei membri è favorevole alla sospensione da tutte le competizioni continentali ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Vicina Esclusione Competizioni