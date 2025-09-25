Israele vicina esclusione da competizioni Uefa e Fifa? In molti favorevoli

(Adnkronos) – La Uefa è pronta a prendere una decisione la prossima settimana sulla sospensione di Israele dalle competizioni, con la maggior parte dei membri del suo comitato esecutivo che si ritiene siano favorevoli alla squalifica. Un gruppo di consulenti delle Nazioni Unite ha chiesto alla Fifa e alla Uefa di sospendere Israele dopo che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, vicina esclusione da competizioni Uefa e Fifa? “In molti favorevoli”

