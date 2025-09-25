Israele verso l' esclusione dall' Uefa dalle coppe europee e dai mondiali voto settimana prossima Trump minaccia | Lo impediremo

Ilgiornaleditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo significa che salterebbe anche Italia-Israele del prossimo 14 ottobre, partita valevole per la qualificazione al Mondiale 2026 Israele verso l'esclusione dall'Uefa. È questo lo scenario che si configura, visto che l'organo di governo del calcio europeo settimana prossima si riunirà per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele verso l esclusione dall uefa dalle coppe europee e dai mondiali voto settimana prossima trump minaccia lo impediremo

© Ilgiornaleditalia.it - Israele verso l'esclusione dall'Uefa, dalle coppe europee e dai mondiali, voto settimana prossima, Trump minaccia: "Lo impediremo"

In questa notizia si parla di: israele - verso

Idf, lo Yemen lancia un missile verso Israele

Yemen, lanciato un missile verso Israele | Hamas dice "sì" alla proposta di tregua, ma Netanyahu definisce "inaccettabili" le richieste

Hamas verso sì a tregua con Israele. Media: “Segnali positivi, risposta entro oggi”

israele verso esclusione dallUEFA, Israele verso l’esclusione: salta la sfida con l’Italia - Israele del 14 ottobre a Udine ed esclusione del Maccabi Tel Aviv dall’Europa League. Si legge su ilovepalermocalcio.com

L'Uefa valuta la sospensione di Israele dal calcio internazionale - La Nazionale israeliana e tutti i club del paese viaggiano verso l'esclusione dalle competizioni calcistiche internazionali ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Verso Esclusione Dall