Israele verso l’esclusione dalla Uefa | ecco cosa può succedere

Panorama.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La voce viene dall’Inghilterra ed è stata rilanciata dal The Times: la Uefa è pronta ad escludere Israele e le sue squadre dalle competizioni calcistiche europee, un bando che colpirebbe la federazione di Tel Aviv come conseguenza della situazione di guerra nella striscia di Gaza. Fin qui si trattava solo di indiscrezioni provenienti da fonte israeliana. Ora a scendere in campo è il prestigioso quotidiano britannico che racconta come la maggioranza dei membri del Comitato esecutivo della Uefa abbiano deciso per il bando che porrebbe Israele sullo stesso piano della Russia. Il momento della verità cadrebbe settimana prossima e l’esclusione riguarderebbe sia la nazionale (maggiore e giovanili), sia le squadre di club che competono nelle manifestazioni organizzate da Nyon. 🔗 Leggi su Panorama.it

