Israele verso l’esclusione dalla Uefa | ecco cosa può succedere
La voce viene dall’Inghilterra ed è stata rilanciata dal The Times: la Uefa è pronta ad escludere Israele e le sue squadre dalle competizioni calcistiche europee, un bando che colpirebbe la federazione di Tel Aviv come conseguenza della situazione di guerra nella striscia di Gaza. Fin qui si trattava solo di indiscrezioni provenienti da fonte israeliana. Ora a scendere in campo è il prestigioso quotidiano britannico che racconta come la maggioranza dei membri del Comitato esecutivo della Uefa abbiano deciso per il bando che porrebbe Israele sullo stesso piano della Russia. Il momento della verità cadrebbe settimana prossima e l’esclusione riguarderebbe sia la nazionale (maggiore e giovanili), sia le squadre di club che competono nelle manifestazioni organizzate da Nyon. 🔗 Leggi su Panorama.it
Idf, lo Yemen lancia un missile verso Israele
Yemen, lanciato un missile verso Israele | Hamas dice "sì" alla proposta di tregua, ma Netanyahu definisce "inaccettabili" le richieste
Hamas verso sì a tregua con Israele. Media: “Segnali positivi, risposta entro oggi”
Israele e Siria verso un accordo bilaterare di sicurezza? https://www.difesaonline.it/2025/09/24/israele-e-siria-verso-un-accordo-bilaterare-di-sicurezza/ Israele e Siria sono al centro di una fase negoziale delicata che potrebbe condurre alla firma di un accordo
"Fermatevi o violate il blocco": Israele avverte la Global Sumud Flotilla verso Gaza https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/22/global-sumud-flotilla-gaza-blocco-navale-notizie/8135159/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=175
Calcio, l'Uefa verso l'esclusione di Israele da tutte le competizioni: l'indiscrezione - Le squadre calcistiche di Israele potrebbero essere escluse da tutte le competizioni Uefa a breve. Riporta iltempo.it
Israele verso l’esclusione dalle competizioni UEFA, decisione imminente - UEFA pronta a sospendere Israele per le accuse ONU sul conflitto a Gaza. Come scrive blogsicilia.it