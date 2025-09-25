Israele sospeso dalle competizioni Uefa? La maggioranza è favorevole | si decide la prossima settimana Times

La prossima settimana, la Uefa dovrebbe prendere una decisione riguardo la possibile esclusione (o meglio, sospensione) di Israele dalle competizioni internazionali. A riferirlo è il “ Times “, che dedica al tema un lungo approfondimento. Israele sospeso dalla Uefa? Il punto della situazione. “Si ritiene che la maggior parte del comitato Uefa sia favorevole alla sospensione”, scrive il Times. Che poi ricostruisce: “Un gruppo di consulenti delle Nazioni Unite ha chiesto alla Fifa e alla Uefa di sospendere Israele dopo che una Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite è arrivata alla conclusione che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

