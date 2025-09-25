Israele rischia lo stop | Uefa pronta alla sospensione Fifa sotto pressione

Il fermento che anima il quartier generale del calcio europeo potrebbe tradursi, già nei prossimi giorni, in una decisione capace di ridisegnare il panorama sportivo internazionale: l’eventuale sospensione di Israele dalle competizioni continentali e, di riflesso, mondiali. In gioco non c’è soltanto il pallone, ma il peso che al calcio si attribuisce nelle questioni di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Israele rischia lo stop: Uefa pronta alla sospensione, Fifa sotto pressione

