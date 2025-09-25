Israele rischia lo stop | Uefa pronta alla sospensione Fifa sotto pressione

Il fermento che anima il quartier generale del calcio europeo potrebbe tradursi, già nei prossimi giorni, in una decisione capace di ridisegnare il panorama sportivo internazionale: l’eventuale sospensione di Israele dalle competizioni continentali e, di riflesso, mondiali. In gioco non c’è soltanto il pallone, ma il peso che al calcio si attribuisce nelle questioni di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Il politologo Parsi: "Da Londra scelta legittima. Israele rischia di isolarsi"

Israele, economia, lavoro. Pombeni ci spiega cosa rischia una sinistra ostaggio di un passato tossico

D’Alema shock su Israele: “Atto terroristico contro i palestinesi, l’Europa rischia bombe sui treni”

israele rischia stop uefaIsraele verso l’esclusione dalla Uefa: ecco cosa può succedere - La Uefa pronta a escludere Israele dalle competizioni: la voce viene dall’Inghilterra e sconvolge anche il girone Mondiale dell’Italia. Da panorama.it

israele rischia stop uefaTimes, 'La Uefa valuta la sospensione di Israele' - L'Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione "è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevole". Riporta ansa.it

