Israele nel mirino | il calcio europeo si piega ai ProPal La decisione in arrivo

Iltempo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le squadre calcistiche di Israele potrebbero essere escluse da tutte le competizioni Uefa a breve. L'indiscrezione arriva dal quotidiano britannico “Times", secondo il quale la maggioranza dei membri dell'Esecutivo di Nyon sarebbe d'accordo sulla necessità di adottare questa misura a seguito di quanto sta succedendo nella Striscia di Gaza. La decisione del Comitato esecutivo sarebbe attesa per la prossima settimana. Da tempo numerosi club europei e tifoserie spingono per imporre a Israele una sanzione esemplare, come appunto l'esclusione da tutte le competizioni calcistiche, come già fatto nei confronti della Russia dopo l'invasione dell'Ucraina di tre anni fa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

israele nel mirino il calcio europeo si piega ai propal la decisione in arrivo

© Iltempo.it - Israele nel mirino: il calcio europeo si piega ai ProPal. La decisione in arrivo

In questa notizia si parla di: israele - mirino

Francesca Albanese è nel mirino degli Stati Uniti e di Google per le sue accuse contro Israele

Chi è Francesca Albanese, la relatrice Onu colpita dalle sanzioni Usa e nel mirino di Israele

Israele bombarda Damasco, colpito il palazzo presidenziale. Il regime nel mirino per la repressione dei drusi

israele mirino calcio europeoCalcio, l'Uefa verso l'esclusione di Israele da tutte le competizioni: l'indiscrezione - Le squadre calcistiche di Israele potrebbero essere escluse da tutte le competizioni Uefa a breve. Lo riporta iltempo.it

israele mirino calcio europeoCosa succede se la Uefa sospende Israele dai tornei: le conseguenze su Mondiali ed Europa League - Secondo il Times, c'è la possibilità dell'esclusione di Nazionale e club israeliani dalle competizioni Uefa. Come scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Israele Mirino Calcio Europeo