Israele nel mirino | il calcio europeo si piega ai ProPal La decisione in arrivo
Le squadre calcistiche di Israele potrebbero essere escluse da tutte le competizioni Uefa a breve. L'indiscrezione arriva dal quotidiano britannico “Times", secondo il quale la maggioranza dei membri dell'Esecutivo di Nyon sarebbe d'accordo sulla necessità di adottare questa misura a seguito di quanto sta succedendo nella Striscia di Gaza. La decisione del Comitato esecutivo sarebbe attesa per la prossima settimana. Da tempo numerosi club europei e tifoserie spingono per imporre a Israele una sanzione esemplare, come appunto l'esclusione da tutte le competizioni calcistiche, come già fatto nei confronti della Russia dopo l'invasione dell'Ucraina di tre anni fa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
