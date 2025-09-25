Israele l' Uefa valuta la sospensione da tutte le competizioni calcistiche internazionali | l' indiscrezione del ?Times?

L'Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione «è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

La Uefa passa soldi alle squadre russe ma non ucraine. Da noi però chiedono la cacciata di Israele dalle partite

Salah contro Israele: "L'Uefa dica come e chi ha ucciso Suleiman al-Obeid, il Pelè di Palestina"

La morte del “Pelè della Palestina” indigna il mondo del calcio: Salah e Cantona contro Uefa e Israele

