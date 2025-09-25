Israele | La Flotilla respinge mediazione rifiuta gli aiuti a Cipro e favorisce Hamas La Global Sumud | Non hanno alcuna autorità sulle acque di Gaza

«Israele ha accettato la proposta del governo italiano di scaricare gli aiuti nel porto di Cipro e poi trasferirli a Gaza. La flottiglia ha respinto la proposta italiana, dimostrando che il suo vero scopo è la provocazione e il servizio ad Hamas». Lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar, ribadendo che «Israele non consentirà alle navi di entrare in una zona di combattimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele: "La Flotilla respinge mediazione, rifiuta gli aiuti a Cipro e favorisce Hamas". La Global Sumud: "Non hanno alcuna autorità sulle acque di Gaza"

In questa notizia si parla di: israele - flotilla

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Freedome Flotilla, nave umanitaria “Hamdala” diretta a Gaza il 13 luglio dopo sequestro di “Madleen”: “Rompere blocco illegale di Israele”

Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”

#Flotilla, #Israele: “Non permetteremo a navi di entrare in zona di combattimento” - X Vai su X

#Tg2000, #24settembre 2025 - ore 14.55 #Palestina #Gaza #Israele #Hamas #Trump #ONU #Russia #Ucraina #Zelensky #Pace #Flotilla #GlobalSumudFlotilla #Tajani #Meloni #Como #Maltempo #Cina #Gorizia #CEI #PapaLeoneXIV #ClaudiaCardinale #T - facebook.com Vai su Facebook

Global Samud Flotilla respinge la mediazione sugli aiuti, 'Israele non si indimidisce' - Conferenza stampa d'emergenza: 'Possibili attacchi entro 48 ore. Secondo ansa.it

Israele: "La Flotilla respinge mediazione, rifiuta gli aiuti a Cipro e favorisce Hamas". La Global Sumud: "Non hanno alcuna autorità sulle acque di Gaza" - «Israele ha accettato la proposta del governo italiano di scaricare gli aiuti nel porto di Cipro e poi trasferirli a Gaza. Da gazzettadelsud.it