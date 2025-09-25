Israele ha schedato gli attivisti italiani in piazza per Gaza | la denuncia della Rete NoBavaglio

La Rete NoBavaglio ha denunciato il dossieraggio condotto dal ministero israeliano per gli Affari della Diaspora e per la Lotta all’Antisemitismo nei confronti degli attivisti italiani scesi in piazza lunedì scorso per Gaza. Nel report compaiono i nomi di alcuni collettivi, con luoghi, orari, livelli di rischio e coordinate geografiche dei cortei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

israele ha schedato attivisti“Israele ha schedato gli attivisti italiani in piazza per Gaza”: la denuncia della Rete NoBavaglio - La Rete NoBavaglio ha denunciato il dossieraggio condotto dal ministero israeliano per gli Affari della Diaspora e per la Lotta all’Antisemitismo nei ... Lo riporta fanpage.it

israele ha schedato attivistiSpunta il dossier di Israele sugli attivisti che hanno manifestato in Italia durante lo sciopero per Gaza - Il Governo israeliano ha schedato, come riportato in un dossier pubblico, lo sciopero nazionale del 22 settembre per Gaza e gli attivisti presenti ... Come scrive virgilio.it

