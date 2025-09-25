Israele fuori Notizia pesantissima per governo e paese | forte indiscrezione in Europa

Secondo quanto riportato dal Times, il principale organo calcistico europeo, l’UEFA, starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni internazionali. La decisione è attesa la prossima settimana e potrebbe contare su una maggioranza favorevole fra i membri del comitato esecutivo UEFA. Se confermata, l’esclusione impedirebbe a Israele di partecipare alle qualificazioni per i Mondiali – che già mostrano prospettive poco favorevoli – e porterebbe all’uscita del Maccabi Tel Aviv dall’Europa League. Da notare: Israele è inserito nello stesso girone dell’Italia, e la partita programmata il 14 ottobre a Udine è già al centro di numerose polemiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: israele - fuori

Siria, in vigore cessate il fuoco tra Damasco e Israele, Usa attaccano Netanyahu: “Fuori controllo, come un bambino maleducato"

Gaza, la denuncia di Oxfam: “420mila pallet di aiuti fermi fuori dalla Striscia per il blocco di Israele”

Berruto (Pd): “Fuori Israele da tutte le competizioni sportive internazionali”

“Fuori Israele dall’Università. Palestina libera”. Questa la richiesta portata oggi dentro al rettorato dagli studenti dell’Università di Bologna, con striscioni, megafoni e persino una mini riproduzione della Global Sumud Flotilla. Dopo ore di presidio e un lun - facebook.com Vai su Facebook

Abbiamo un'altra proposta per la flottiglia Hamas-Sumud: se non si tratta di provocazione e di servire Hamas, siete liberi di depositare qualsiasi aiuto in vostro possesso in qualsiasi porto di un paese vicino, al di fuori di Israele, da cui possa essere trasferito pa - X Vai su X

Guerra Israele, fregata italiana verso Flotilla. Auto esplode a Tel Aviv: un ferito. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, fregata italiana verso Flotilla. Lo riporta tg24.sky.it

Israele e Hamas: Dabush (Rabbini per i diritti umani), “cessate il fuoco buona notizia ma abbiamo bisogno di accordo definitivo per la fine della guerra” - Abbiamo bisogno di un accordo definitivo che ponga fine alla guerra, che riporti a casa tutti gli ostaggi, gli ostaggi israeliani, e che avvii un nuovo ... Come scrive agensir.it