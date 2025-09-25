Israele fuori dalle competizioni? UEFA pronta al sì | in Europa League c’è il Maccabi Tel Aviv
La scorsa settimana la magia della Champions, ieri invece sipario aperto anche per un Europa League che ha visto la Roma debuttare divinamente, vincendo per 1-2 sul campo di un Nizza ostico ma dominato per larghi tratti del match. La maxi fase a campionato però rischia di subire delle modifiche molto pesanti, legate a questioni che vanno ben oltre l’aspetto calcistico: Secondo quanto riportato dal Times, la UEFA starebbe concretamente considerando l’esclusione di Israele da tutte le competizioni, sospendendo dunque le squadre del paese attualmente impegnate in uno dei tornei organizzati dalla società di Nyon. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
