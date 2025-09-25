Israele | Flotilla non può entrare in zona combattimento attivo

Quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 25 set. (askanews) - "Vorrei essere molto, molto chiaro. Israele non permetterà a nessuna nave di entrare nella zona di combattimento attiva, la zona di combattimento pericolosa, e non permetterà la violazione di un blocco navale legittimo". Lo ha detto Eden Bar Tal, direttore generale del ministero degli Esteri israeliano, in una conferenza stampa sulla Flottilla Global Sumud diretta a Gaza. Riguardo all'invio di una fregata italiana per affiancare la Flotilla ha detto "dalle dichiarazioni dei loro governi capiamo che queste navi sono destinate a una missione di salvataggio in caso di necessità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

israele flotilla non pu242 entrare in zona combattimento attivo

© Quotidiano.net - Israele: Flotilla non può entrare in zona combattimento attivo

In questa notizia si parla di: israele - flotilla

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Freedome Flotilla, nave umanitaria “Hamdala” diretta a Gaza il 13 luglio dopo sequestro di “Madleen”: “Rompere blocco illegale di Israele”

Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”

israele flotilla pu242 entrareIsraele: Flotilla non può entrare in zona combattimento attivo - Israele non permetterà a nessuna nave di entrare nella zona di ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

israele flotilla pu242 entrareIsraele bombarda lo Yemen: due morti e 48 feriti. Flotilla: vogliamo rompere l’assedio a Gaza - Un lungo e caloroso applauso è stato tributato dall’aula dell’assemblea generale dell’Onu alla conclusione dell’intervento in videocollegamento del leader dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen ... Si legge su ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Israele Flotilla Pu242 Entrare