Israele espulso Notizia pesantissima per governo e paese | forte indiscrezione in Europa
Secondo quanto riportato dal Times, il principale organo calcistico europeo, l’UEFA, starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni internazionali. La decisione è attesa la prossima settimana e potrebbe contare su una maggioranza favorevole fra i membri del comitato esecutivo UEFA. Se confermata, l’esclusione impedirebbe a Israele di partecipare alle qualificazioni per i Mondiali – che già mostrano prospettive poco favorevoli – e porterebbe all’uscita del Maccabi Tel Aviv dall’Europa League. Da notare: Israele è inserito nello stesso girone dell’Italia, e la partita programmata il 14 ottobre a Udine è già al centro di numerose polemiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Israele, il parroco don Ferdinando Capovilla bloccato in aeroporto a Tel Aviv e poi espulso
Don Capovilla rilasciato dopo 7 ore a Tel Aviv, il post del prete di Venezia appena espulso: «Sanzioni per Israele che bombarda chiese e moschee»
Israele, fermato ed espulso il pacifista Don Capovilla. L'appello del Consiglio d'Europa: "Basta armi a Tel Aviv"
