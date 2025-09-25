Israele espulso Notizia pesantissima per governo e paese | forte indiscrezione in Europa

Secondo quanto riportato dal Times, il principale organo calcistico europeo, l’UEFA, starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni internazionali. La decisione è attesa la prossima settimana e potrebbe contare su una maggioranza favorevole fra i membri del comitato esecutivo UEFA. Se confermata, l’esclusione impedirebbe a Israele di partecipare alle qualificazioni per i Mondiali – che già mostrano prospettive poco favorevoli – e porterebbe all’uscita del Maccabi Tel Aviv dall’Europa League. Da notare: Israele è inserito nello stesso girone dell’Italia, e la partita programmata il 14 ottobre a Udine è già al centro di numerose polemiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it