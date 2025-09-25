Israele escluso da competizioni? Times | Uefa favorevole
I membri della Uefa sono “ favorevoli ” all’ esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali. Lo riporta il ‘Times’, secondo cui la pressione sull’organo europeo di calcio è aumentata nell’ultimo periodo, soprattutto alla luce delle conclusioni a cui è giunta la Commissione Onu che ha definito “ genocidio ” il massacro di civili palestinesi nella Striscia di Gaza ad opera dello Stato ebraico. Una decisione in merito è prevista per la prossima settimana. Qualificazioni Mondiali 2026, Israele nel girone dell’Italia. L’Italia ha già giocato contro Israele in occasione delle qualificazioni ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Israele escluso dalla Fiera del Levante di Bari: “Presa di distanza dalle atrocità del genocidio in corso”
Bari, Israele escluso da Fiera del Levante, accolto appello del sindaco Leccese: "Prendiamo distanza da genocidio in corso a Gaza"
Israele escluso dalla Fiera del Levante, il sindaco di Bari Leccese a La7: “Antisemitismo? No, non tradiamo il nostro codice genetico”
Risposta adirata è giunta da Israele, con Netanyahu che ha escluso in modo assoluto la prospettiva di uno Stato di Palestina: «Non avverrà» - facebook.com Vai su Facebook
