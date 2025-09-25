I membri della Uefa sono “ favorevoli ” all’ esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali. Lo riporta il ‘Times’, secondo cui la pressione sull’organo europeo di calcio è aumentata nell’ultimo periodo, soprattutto alla luce delle conclusioni a cui è giunta la Commissione Onu che ha definito “ genocidio ” il massacro di civili palestinesi nella Striscia di Gaza ad opera dello Stato ebraico. Una decisione in merito è prevista per la prossima settimana. Qualificazioni Mondiali 2026, Israele nel girone dell’Italia. L’Italia ha già giocato contro Israele in occasione delle qualificazioni ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele escluso da competizioni? Times: “Uefa favorevole”