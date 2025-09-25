Israele esclusa da Mondiali e coppe europee? È più di un’ipotesi Il voto all’Uefa | C’è già la maggioranza
La Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali. Secondo il Times, la decisione è attesa la prossima settimana e «la maggior parte dei membri del comitato esecutivo sembrano essere favorevoli al divieto». La votazione arriva ora che un gruppo di consulenti delle Nazioni Unite ha invitato la FIFA e la UEFA a sospendere Israele dopo che una commissione d’inchiesta dell’ONU ha concluso che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. La decisione della Uefa. La UEFA, di cui Israele è membro dal 1994, ha tenuto questa settimana discussioni serie ai massimi livelli sulle azioni di Israele a Gaza e su come dovrebbe rispondere. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: israele - esclusa
Israele esclusa dalla Fiera del Levante di Bari
"Israele esclusa dalla Fiera del Levante": l'ultimo sfregio
Bari, Israele esclusa dalla Fiera del Levante: «Scelta etica e politica». L’annuncio dopo l’appello del sindaco
Pedro Sánchez ha accusato il CIO e la FIFA di avere due pesi e due misure verso Russia e Israele. Nel 2022 la Russia è stata esclusa dallo sport internazionale per aver violato la Tregua Olimpica e occupato enti sportivi in Ucraina. Israele, invece, non ha vist - facebook.com Vai su Facebook
Israele esclusa dalla Fiera del turismo di Rimini. Santanché: "Sono sorpresa" - X Vai su X
Israele esclusa da Mondiali e coppe europee? È più di un’ipotesi. Il voto all’Uefa: «C’è già la maggioranza» - La decisione secondo il Times è attesa per la prossima settimana L'articolo Israele esclusa da Mondiali e coppe europee? Segnala msn.com
L’UEFA è orientata a sospendere Israele da tutte le competizioni prima della partita con l’Italia - Secondo indiscrezioni riportate dai tabloid, la maggior parte dei membri è favorevole alla sospensione da tutte le competizioni continentali ... Si legge su fanpage.it