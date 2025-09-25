Israele esclusa da Mondiali e coppe europee? È più di un’ipotesi Il voto all’Uefa | C’è già la maggioranza

La Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali. Secondo il Times, la decisione è attesa la prossima settimana e «la maggior parte dei membri del comitato esecutivo sembrano essere favorevoli al divieto». La votazione arriva ora che un gruppo di consulenti delle Nazioni Unite ha invitato la FIFA e la UEFA a sospendere Israele dopo che una commissione d’inchiesta dell’ONU ha concluso che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. La decisione della Uefa. La UEFA, di cui Israele è membro dal 1994, ha tenuto questa settimana discussioni serie ai massimi livelli sulle azioni di Israele a Gaza e su come dovrebbe rispondere. 🔗 Leggi su Open.online