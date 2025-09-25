Israele drone kamikaze sull’Onu in Libano | Grave violazione

L’incidente che ha visto un drone militare israeliano schiantarsi all’interno del quartier generale della missione di interposizione delle Nazioni Unite in Libano del sud, l’ UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), a Naqoura, rappresenta un episodio di estrema gravità nel contesto delle già altissime tensioni regionali. Sebbene non siano stati riportati feriti tra il personale ONU, l’evento ha innescato una ferma condanna da parte dell’UNIFIL stessa, che lo ha definito una “grave violazione della risoluzione 1701 e della sovranità libanese”. Questo non è un semplice “incidente di percorso”, ma un evento che illumina la fragilità della stabilità nel Libano meridionale e solleva questioni fondamentali sul rispetto del diritto internazionale e sul ruolo delle forze di pace. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

