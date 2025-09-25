Israele avverte la Flotilla | Scaricate gli aiuti altrove non a Gaza Vi bloccheremo
Il Ministero degli Esteri israeliano ha lanciato un messaggio chiaro e diretto, veicolato tramite un post sulla piattaforma X (precedentemente Twitter), rivolgendosi ai partecipanti di quella che viene definita la “flottiglia Hamas-Sumud”. La comunicazione non lascia spazio a interpretazioni ambigue: Israele ha avanzato una proposta alternativa per la consegna degli aiuti umanitari, ponendo al contempo un forte accento sulla legittimità del blocco navale imposto e sulla necessità di discernere tra azione umanitaria e pura provocazione politica. Il cuore del messaggio risiede nell’offerta di permettere lo scarico degli aiuti in un “qualsiasi porto di un paese vicino” a Israele, dal quale le merci potrebbero poi essere inoltrate in modo “pacifico a Gaza”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
