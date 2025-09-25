isolati alcuni paesi del lario distribuzione di viveri e assistenza agli evacuati

BLEVIO (Como) Protezione Civile e Croce Rossa per garantire l’approvvigionamento idrico, il crollo di una strada a Girola, altro dieci sfollati e l’invito del sindaco a non uscire di casa. La situazione a Blevio continua a essere una delle più drammatiche si tutta la provincia, al punto che si è reso necessario divulgare l’elenco dei punti di distribuzione dei beni di prima necessità, e l’aggiornamento sulla farmacia. Sono inoltre stati istituiti delegati di frazione a cui fare riferimento per chi avesse estremo bisogno di beni ed è impossibilitato a muoversi. "L’allacciamento della rete idrica, saltata già da lunedì – ha inoltre comunicato il sindaco - e la riparazione effettuata martedì è compromessa, e riprenderà la distribuzione di acqua potabile da parte di Protezione Civile e Croce Rossa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

