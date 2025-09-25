Iscrizioni a Prime ingannevoli | Amazon dovrà pagare sanzioni e rimborsi per 2,5 miliardi di dollari
La notizia è pubblicata in bella evidenza sul sito della Federal Trade Commission che, non a caso, ha come missione la “protezione dei consumatori americani”. Amazon, uno dei colossi del commercio on line e della televisione in streaming, dovrà pagare 2,5 miliardi di dollari per aver “iscritto milioni di consumatori ad abbonamenti Prime senza il loro consenso, rendendo estremamente difficile la disdetta in modo consapevole” violando l’Ftc Act e il Restore Online Shoppers’ Confidence Act (ROSCA). L’indagine era iniziata nel 2021, mentre la causa è stata presentata nel 2023. In particolare è stata messa sotto accusa l’operazione commerciale di Amazon Prime che offre vantaggi come spedizioni più rapide, streaming video e sconti presso Whole Foods, con un abbonamento annuale da 139 dollari o mensile da 14,99 dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: iscrizioni - prime
Esplosione a Roma: nei prossimi giorni le prime iscrizioni nel registro degli indagati
Amazon a processo: il colosso dell’e-commerce accusato di iscrizioni ingannevoli a Prime
Amazon, iscrizioni ingannevoli a Prime: multa da 2,5 miliardi di dollari
#Amazon a processo per iscrizioni ingannevoli a #Prime: cosa è successo - X Vai su X
#Amazon a processo per iscrizioni ingannevoli a #Prime: cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook
Amazon, iscrizioni ingannevoli a Prime: multa da 2,5 miliardi di dollari - Amazon ha raggiunto un accordo storico da 2,5 miliardi di dollari con la Federal Trade Commission (Ftc), che aveva accusato il colosso dell’e- Da msn.com
Amazon paga 2,5 miliardi per truffa su iscrizione a Prime - E' stato raggiunto un accordo fra l'azienda di vendite online e la Federal Trade Commission (Ftc), l'agenzia che ha ... Secondo tg24.sky.it