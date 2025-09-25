Isak manda un messaggio a Chiesa dopo l’assist in EFL Cup | ecco cosa ha detto sull’ex Juventus parole importanti dello svedese!

Isak, attaccante del Liverpool, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il gol in EFL Cup contro il Southampton su assist di Chiesa. Un assist che vale un gol, un elogio che la dice lunga. L’intesa tra Federico Chiesa e Alexander Isak inizia a dare i suoi frutti, e l’attaccante svedese del Liverpool ha voluto celebrare il suo compagno di squadra, attribuendogli tutti i meriti per una delle sue ultime reti. Un’investitura che arriva dopo un’estate a dir poco complicata per l’ex stella della Juventus. “Tutto il lavoro lo ha fatto Fede”. Intervistato dai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Southampton in EFL Cup, Isak ha raccontato la dinamica del gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

