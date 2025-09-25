Irpiniavventura escursione al Sentiero della Scorzella
Un cambio di programma inaspettato per gli appassionati di trekking e natura. L'associazione Irpiniavventura ha annunciato che l'escursione originariamente prevista per domenica 28 settembre all'Eremo del Salvatore è stata annullata. La data rimane la stessa, ma il percorso sarà completamente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: irpiniavventura - escursione
Irpiniavventura, escursione all’Eremo di San Salvatore
La Juta a Montevergine, fede e tradizione Ieri, domenica 14 settembre, non una semplice escursione, ma un cammino che affonda le radici nella storia e nella spiritualità irpina. La festa della Madonna di Montevergine è l’unica che si celebra due volte l’an - facebook.com Vai su Facebook
Escursione sul sentiero Francescano - Musone, organizzato da Viaticum with you on the way, con il patrocinio dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, di Helios associazione ricreativo- Riporta ilrestodelcarlino.it