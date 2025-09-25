Irpiniavventura escursione al Sentiero della Scorzella

Avellinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cambio di programma inaspettato per gli appassionati di trekking e natura. L'associazione Irpiniavventura ha annunciato che l'escursione originariamente prevista per domenica 28 settembre all'Eremo del Salvatore è stata annullata. La data rimane la stessa, ma il percorso sarà completamente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: irpiniavventura - escursione

Irpiniavventura, escursione all’Eremo di San Salvatore

Escursione sul sentiero Francescano - Musone, organizzato da Viaticum with you on the way, con il patrocinio dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, di Helios associazione ricreativo- Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Irpiniavventura Escursione Sentiero Scorzella