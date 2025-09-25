Irpiniavventura escursione al Sentiero della Scorzella

Un cambio di programma inaspettato per gli appassionati di trekking e natura. L'associazione Irpiniavventura ha annunciato che l'escursione originariamente prevista per domenica 28 settembre all'Eremo del Salvatore è stata annullata. La data rimane la stessa, ma il percorso sarà completamente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it