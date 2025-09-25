Iran | Teheran ' false le dichiarazioni Usa su colloqui in corso'
Teheran, 25 set. (Adnkronos) - Le affermazioni degli Stati Uniti secondo cui sarebbero in trattative con l'Iran per avviare negoziati sulla sua politica nucleare sono false. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran Esmaeil Baghaei. "L'affermazione dell'America di voler ricorrere alla diplomazia non è altro che un inganno e una palese contraddizione; non si può bombardare un Paese mentre si è impegnati in negoziati diplomatici e si parla di diplomazia",??ha affermato su X dopo che l'inviato per il Medio Oriente del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, ha dichiarato che Washington stava parlando con l'Iran con l'intento di negoziare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
