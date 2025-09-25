Iran documentario Nido di ragno rivela dati riservati su arsenale nucleare israeliano reattore di Dimona e corrispondenza con Usa

La tv iraniana ha mostrato in anteprima documenti e filmati sull'arsenale atomico "segreto" di Israele: dossier su 189 scienziati di Tel Aviv, progetti nucleari segreti e spionaggio contro l'Aiea La televisione iraniana ha prodotto un documentario chiamato "Nido di ragno", in cui ha rivelato.

