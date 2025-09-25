Ipovedente rapinato e pestato sul tram Davide Battipaglia | Da quel giorno mi è rimasta addosso la paura

Milano – " Io il tram l' ho sempre preso e continuo a prenderlo. Certo è che mi è rimasta addosso un po' di paura, sto sempre sul chi va là. D'altronde uno mica se lo aspetta di essere pestato a sangue su un mezzo pubblico in pieno giorno.". Davide Battipaglia, di 55 anni, ipovedente, è stato aggredito e rapinato da due uomini lo scorso 12 agosto mentre era a bordo del 15, in via Dei Missaglia all'altezza di via Feraboli. Ha ricevuto un pugno in pieno viso e si è ritrovato senza le sue due borse con dentro i suoi ausili, tra cui occhiali "prismatici", lenti, l'ingranditore e il bastone per orientarsi.

