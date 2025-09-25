Ipotesi peculato | la procura di Napoli indaga sul Teatro San Carlo

La procura di Napoli ipotizza il reato di peculato nella gestione del Teatro San Carlo. L'attenzione degli inquirenti si sta concentrando sull'istituzione, durante la pandemia, di dirigenti non previsti dallo statuto del teatro napoletano.Sulla gestione delle risorse del teatro c'è già. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

ipotesi peculato procura napoliTeatro San Carlo di Napoli, svolta dei pm: «C’è l’ipotesi di peculato» - Sono i punti al vaglio della Procura di Napoli, nel corso dell’inchiesta che punta a fare chiarezza sulle scelte amministrative assunte in questi anni ... Scrive ilmattino.it

ipotesi peculato procura napoliSan Carlo, indagine su nomine e benefit: ipotesi peculato - La Procura di Napoli indaga sulle nomine al Teatro San Carlo: sotto esame incarichi dirigenziali, Officine a Vigliena e la nomina del sovrintendente Macciardi. Riporta stylo24.it

