Ioan Florean elettricista di 38 anni | il suo corpo trovato senza vita in un magazzino a Colico
Tragedia a Colico nella serata di mercoledì 24 settembre: è stato rinvenuto il corpo senza vita di Ioan Florean, cittadino romeno classe 1987, che lavorava come elettricista. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un magazzino in zona periferica.Secondo quanto riportato da LeccoToday, la. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: ioan - florean
Omicidio a Colico: elettricista freddato in un capannone Trovato il corpo senza vita di Ioan Florean, classe 1987. Le ferite letali compatibili con un colpo di arma da fuoco #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Lago #Colico #Lecco #Newslecco #Notiz - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a Colico (Lecco): trovato il cadavere di Florean Ioan, ucciso da un colpo d’arma da fuoco https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/25/news/omicidio_colico_lecco_trovato_cadavere_florean_ioan_ucciso_colpo_arma_fuoco-424869754/?ref=twhl - X Vai su X
Omicidio in un magazzino: un elettricista 38enne ritrovato senza vita. Indagini in corso - Il corpo ormai senza vita di Ioan Florean, elettricista rumeno di 38 anni, è stato rinvenuto nella ser ... Scrive ildolomiti.it
Omicidio a Colico, ucciso a colpi d'arma da fuoco un elettricista di 38 anni: trovato senza vita in un magazzino - La scoperta è avvenuta nella notte, in una zona periferica del Comune del Lecchese. Riporta milano.corriere.it