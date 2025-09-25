Ioan Florean elettricista di 38 anni | il suo corpo trovato senza vita in un magazzino a Colico

Tragedia a Colico nella serata di mercoledì 24 settembre: è stato rinvenuto il corpo senza vita di Ioan Florean, cittadino romeno classe 1987, che lavorava come elettricista. Il ritrovamento è avvenuto all'interno di un magazzino in zona periferica.Secondo quanto riportato da LeccoToday, la.

